Росіяни ракетами та БпЛА атакували Павлоград і Нікопольщину: постраждало 16 людей. ФОТОрепортаж
Армія РФ обстріляла Павлоградський район ракетами та дронами: поранено 16 людей, пошкоджено інфраструктуру. Ворог також атакував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, зруйновано житло й агропідприємство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.
Павлоград
У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.
Безпілотник агресор спрямував і на Вербківську громаду. Там також було займання.
Нікопольщина
По Нікопольщині російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучила по самому Нікополю, а ще Покровській та Мирівській громадах.
Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередач.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області.
