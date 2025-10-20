УКР
Росіяни ракетами та БпЛА атакували Павлоград і Нікопольщину: постраждало 16 людей. ФОТОрепортаж

Армія РФ обстріляла Павлоградський район ракетами та дронами: поранено 16 людей, пошкоджено інфраструктуру. Ворог також атакував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, зруйновано житло й агропідприємство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

Павлоград

У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.

Безпілотник агресор спрямував і на Вербківську громаду. Там також було займання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими атаками Синельниківщина та Нікопольщина. Горіла 5-поверхівка. ФОТОрепортаж

Нікопольщина

По Нікопольщині російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучила по самому Нікополю, а ще Покровській та Мирівській громадах.

Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередач.

Також дивіться: Нацгвардієць на смерть збив підлітка у Кривому Розі: його затримали, - ДБР. ФОТО

Обстріл НІкопольщини 20 жовтня
Обстріл НІкопольщини 20 жовтня
Обстріл НІкопольщини 20 жовтня
Обстріл НІкопольщини 20 жовтня
Обстріл НІкопольщини 20 жовтня
Обстріл НІкопольщини 20 жовтня

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області.

