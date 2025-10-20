Рашисти вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині
Російські окупаційні війська атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Удару було завдано вранці.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Серед енергетиків постраждалих немає.
У компанії зазначили, що це вже шостий масштабний удар російських військ по вугільних підприємствах ДТЕК протягом останніх 2-х місяців.
Удари РФ по об'єктах енергетики
Відомо, що на початку жовтня російські окупанти атакували об'єкти ДТЕК, зокрема ТЕС на Донеччині.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції ДТЕК було атаковано понад 200 разів.
