Рашисты нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК на Днепропетровщине

Российские оккупационные войска атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен утром.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.

Среди энергетиков пострадавших нет.

В компании отметили, что это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК в течение последних 2-х месяцев.

Удары РФ по объектам энергетики

Известно, что в начале октября российские оккупанты атаковали объекты ДТЭК, в частности ТЭС в Донецкой области.

С начала полномасштабного вторжения РФ теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.

