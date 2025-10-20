Рашисты нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК на Днепропетровщине
Российские оккупационные войска атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен утром.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.
Среди энергетиков пострадавших нет.
В компании отметили, что это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК в течение последних 2-х месяцев.
Удары РФ по объектам энергетики
Известно, что в начале октября российские оккупанты атаковали объекты ДТЭК, в частности ТЭС в Донецкой области.
С начала полномасштабного вторжения РФ теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.
