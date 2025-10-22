Рашисти масовано атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами: збито 42 БпЛА, є пошкодження у кількох громадах. ФОТО

Вночі 22 жовтня війська РФ масовано атакували Дніпропетровську область. Ворог застосовував ракети та БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

За даними ОВА, над областю збили 42 безпілотники.

Обстріли території області

У Слов’янській громаді Синельниківського району та Кам'янському пошкоджена інфраструктура.

"У Піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж, 2 авто. У Павлограді – п'ятиповерхівка, 11 легковиків і газогін", - йдеться у повідомленні

Також, як зазначається, Нікопольщина була під ударом артилерії та FPV-дронів. Потерпали Нікополь і Покровська громада.

Всюди минулося без загиблих і постраждалих.

"Повітряна тривога продовжується. Подбайте про безпеку", - наголошують у ОВА.

Наслідки атаки







Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.