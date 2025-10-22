Рашисты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами: сбито 42 БПЛА, есть повреждения в нескольких громадах. ФОТО

Ночью 22 октября войска РФ массированно атаковали Днепропетровскую область. Враг применял ракеты и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.

По данным ОГА, над областью сбили 42 беспилотника.

Обстрелы территории области

В Славянской громаде Синельниковского района и Каменском повреждена инфраструктура.

"В Песчанской громаде Самаровского района изуродованы частный дом, гараж, 2 авто. В Павлограде - пятиэтажка, 11 легковушек и газопровод", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, Никопольщина была под ударом артиллерии и FPV-дронов. Потерпели Никополь и Покровская громада.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

"Воздушная тревога продолжается. Позаботьтесь о безопасности", - отмечают в ОВА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.