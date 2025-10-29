Росіяни атакували Павлоград, Нікопольщину та Синельниківщину: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, дитсадок та автомобілі. ФОТОрепортаж
Упродовж дня середи, 29 жовтня, російські загарбники атакували Павлоград, Нікопольський, а також Синельниківський райони Дніпропетровщини. Через ворожі атаки постраждали дві людини, є пошкодження інфраструктури.
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Павлограду
У Павлограді через ворожу атаку БпЛА постраждали дві жінки.
"46-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. 58-річна – лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджена покрівля дитячого садочка", - розповів Гайваненко.
Обстріли Нікопольщини
Ворожих ударів FPV-дронами та артилерією зазнали районний центр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська й Мирівська громади.
Внаслідок обстрілів постраждали два будинки, господарська споруда, машина й дві автозаправні станції.
Обстріли Синельниківщини
По Синельниківщині – Покровській, Межівській та Дубовиківській громадах ворог бив КАБами та атакував безпілотниками.
Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура, приватна оселя та автівка.
