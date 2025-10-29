Росія атакувала Чернігів дронами-камікадзе - є влучання

Увечері середи, 29 жовтня, російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової повітряної тривоги зафіксовано удар по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові.

Про це інформує Чернігівська міська рада. Місцева влада підтвердила факт влучання, однак подробиці щодо масштабу руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюються.

Атака російських безпілотників

Також увечері 29 жовтня окупанти обстріляли Запоріжжя. Про атаку на регіон повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Глава ОВА уточнив, що російські війська атакували Біленьківську громаду Запорізького району.

Раніше росіяни атакували Павлоград, Нікопольщину та Синельниківщину: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, дитсадок та автомобілі.

