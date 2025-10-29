УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5115 відвідувачів онлайн
Новини Атака РФ на Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
1 307 0

Росія обстріляла Запоріжжя: що відомо на цей час

Росія обстріляла Запоріжжя ввечері 29 жовтня

Увечері 29 жовтня у Запоріжжі та області пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про атаку на регіон повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Глава ОВА уточнив, що російські війська атакували Біленьківську громаду Запорізького району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Місцевих жителів закликають дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях.

Раніше ми повідомляли про можливу загрозу застосування керованих авіаційних бомб по території Запоріжжя та області.

Читайте: Атака РФ на Запоріжжя: відомо про 15 поранених, серед яких двоє немовлят і 13-річний хлопчик

вибух (4664) Запоріжжя (2434) обстріл (31591) Запорізька область (4246) атака (704) Запорізький район (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 