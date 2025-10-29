Росія обстріляла Запоріжжя: що відомо на цей час
Увечері 29 жовтня у Запоріжжі та області пролунали вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про атаку на регіон повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.
Глава ОВА уточнив, що російські війська атакували Біленьківську громаду Запорізького району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Місцевих жителів закликають дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли про можливу загрозу застосування керованих авіаційних бомб по території Запоріжжя та області.
