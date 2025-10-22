Атака РФ на Запоріжжя: відомо про 15 поранених, серед яких двоє немовлят і 13-річний хлопчик

Збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на 22 жовтня, вже відомо про 15 поранених, серед яких троє дітей.

Зазначається, що допомога медиків знадобилася двом немовлятам - семимісячного хлопчика ушпиталили, піврічна дитина після отримання допомоги лікуватиметься вдома.

Крім того, під наглядом лікарів залишився і 13-річний хлопчик.

У більшості постраждалих осколкові поранення, контузії, отруєння продуктами горіння. На щастя, їхнім життям нічого не загрожує.

Що передувало

У ніч на середу 22 жовтня, з 1:30 до 1:47, російські війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю. Повідомлялося про 13 постраждалих.

