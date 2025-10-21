УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8985 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя
300 1

Полювання дронами: росіяни цілеспрямовано атакують цивільні авто на Запоріжжі, - очільник ОВА Федоров

Пошкодований цивільний автомобіль після удару FPV-дрона

Російські війська продовжують атакувати цивільних мешканців Запорізької області, використовуючи FPV-дрони.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, на прифронтовій території знову зафіксовано удар безпілотника по припаркованому цивільному автомобілю. Такі атаки вже стали цинічною практикою окупантів - так званим "полюванням" на мирних людей.

"За оперативною інформацією, у росіян сформувалася ціла група "пілотів", які тренуються не на військових цілях, а на цивільних у прифронтових населених пунктах", - зазначив Федоров.

За даними влади, лише у жовтні внаслідок таких атак постраждали десятеро людей — чотири жінки та шість чоловіків. На жаль, двоє чоловіків загинули після ударів дронів по цивільних автівках.

Очільник області наголосив, що така тактика ворога має на меті посіяти страх, хаос і залякати мирне населення прифронтових територій.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: під ворожими ударами 16 населених пунктів, поранено чоловіка, є пошкодження. ФОТО

Автор: 

армія рф (19143) обстріл (31454) Запорізька область (4214) Федоров Іван (654)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одні докладачі статистики керують державою. Смертельною статистикою. І нічого не роблять шоб її не було - проста кожноденна брехня від зеленої банди. А більшості це подобається. А меньшість вже за гранню можливості на фронті - https://www.youtube.com/shorts/ECpjVB3Jt9E
показати весь коментар
21.10.2025 12:04 Відповісти
 
 