Полювання дронами: росіяни цілеспрямовано атакують цивільні авто на Запоріжжі, - очільник ОВА Федоров

Російські війська продовжують атакувати цивільних мешканців Запорізької області, використовуючи FPV-дрони.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на прифронтовій території знову зафіксовано удар безпілотника по припаркованому цивільному автомобілю. Такі атаки вже стали цинічною практикою окупантів - так званим "полюванням" на мирних людей.

"За оперативною інформацією, у росіян сформувалася ціла група "пілотів", які тренуються не на військових цілях, а на цивільних у прифронтових населених пунктах", - зазначив Федоров.

За даними влади, лише у жовтні внаслідок таких атак постраждали десятеро людей — чотири жінки та шість чоловіків. На жаль, двоє чоловіків загинули після ударів дронів по цивільних автівках.

Очільник області наголосив, що така тактика ворога має на меті посіяти страх, хаос і залякати мирне населення прифронтових територій.

