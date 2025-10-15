Доба на Запоріжжі: під ворожими ударами 16 населених пунктів, поранено чоловіка, є пошкодження. ФОТО

Упродовж минулої доби, 14 жовтня 2025 року, окупанти завдали 649 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Оріхову, Білогір’ю, Новоандріївці, Малинівці та Полтавці. 63-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

"423 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Тернувате, Тернівку, Таврійське, Плавні, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку та Полтавку", - йдеться у повідомленні.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Наталівки, Новоандріївки, Малої Токмачки та Малинівки.

213 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Малинівки та Полтавки.