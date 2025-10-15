Сутки в Запорожской области: под вражескими ударами 16 населенных пунктов, ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО

За прошедшие сутки, 14 октября 2025 года, оккупанты нанесли 649 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Орехову, Белогорью, Новоандреевке, Малиновке и Полтавке. 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки по Запорожскому району.

"423 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Терноватое, Терновку, Таврическое, Плавни, Степное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье, Малиновку и Полтавку", - говорится в сообщении.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Натальевки, Новоандреевки, Малой Токмачки и Малиновки.

213 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья, Малиновки и Полтавки.