Охота дронами: россияне целенаправленно атакуют гражданские автомобили на Запорожье, - глава ОВА Федоров

Российские войска продолжают атаковать гражданских жителей Запорожской области, используя FPV-дроны.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на прифронтовой территории снова зафиксирован удар беспилотника по припаркованному гражданскому автомобилю. Такие атаки уже стали циничной практикой оккупантов - так называемой "охотой" на мирных людей.

"По оперативной информации, у россиян сформировалась целая группа "пилотов", которые тренируются не на военных целях, а на гражданских в прифронтовых населенных пунктах", - отметил Федоров.

По данным властей, только в октябре в результате таких атак пострадали десять человек - четыре женщины и шестеро мужчин. К сожалению, двое мужчин погибли после ударов дронов по гражданским автомобилям.

Глава области подчеркнул, что такая тактика врага имеет целью посеять страх, хаос и запугать мирное население прифронтовых территорий.

