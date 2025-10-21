РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8279 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области Обстрелы Запорожья
152 1

Охота дронами: россияне целенаправленно атакуют гражданские автомобили на Запорожье, - глава ОВА Федоров

Поврежденный гражданский автомобиль после удара FPV-дрона

Российские войска продолжают атаковать гражданских жителей Запорожской области, используя FPV-дроны.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, на прифронтовой территории снова зафиксирован удар беспилотника по припаркованному гражданскому автомобилю. Такие атаки уже стали циничной практикой оккупантов - так называемой "охотой" на мирных людей.

"По оперативной информации, у россиян сформировалась целая группа "пилотов", которые тренируются не на военных целях, а на гражданских в прифронтовых населенных пунктах", - отметил Федоров.

По данным властей, только в октябре в результате таких атак пострадали десять человек - четыре женщины и шестеро мужчин. К сожалению, двое мужчин погибли после ударов дронов по гражданским автомобилям.

Глава области подчеркнул, что такая тактика врага имеет целью посеять страх, хаос и запугать мирное население прифронтовых территорий.

Также читайте: Сутки на Запорожье: под вражескими ударами 16 населенных пунктов, ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО

Автор: 

армия РФ (20982) обстрел (30109) Запорожская область (3673) Федоров Иван (472)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одні докладачі статистики керують державою. Смертельною статистикою. І нічого не роблять шоб її не було - проста кожноденна брехня від зеленої банди. А більшості це подобається. А меньшість вже за гранню можливості на фронті - https://www.youtube.com/shorts/ECpjVB3Jt9E
показать весь комментарий
21.10.2025 12:04 Ответить
 
 