Атака РФ на Запорожье: известно о 15 раненых, среди которых - двое младенцев и 13-летний мальчик
Увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на 22 октября, уже известно о 15 раненых, среди которых - трое детей.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что помощь медиков понадобилась двум младенцам: семимесячного мальчика госпитализировали, полугодовалый ребенок после получения помощи будет лечиться дома.
Кроме того, под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик.
У большинства пострадавших - осколочные ранения, контузии, отравление продуктами горения. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
Что предшествовало
В ночь на среду 22 октября, с 1:30 до 1:47, российские войска нанесли удары беспилотниками по Запорожью. Сообщалось о 13 пострадавших.
