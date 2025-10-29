РУС
Россия обстреляла Запорожье: что известно на данный момент

Россия обстреляла Запорожье вечером 29 октября

Вечером 29 октября в Запорожье и области прогремели взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об атаке на регион сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Взрывы на Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

Глава ОВА уточнил, что российские войска атаковали Беленьковскую громаду Запорожского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях.

Ранее мы сообщали о возможной угрозе применения управляемых авиационных бомб по территории Запорожья и области.

Читайте: Атака РФ на Запорожье: известно о 15 раненых, среди которых двое младенцев и 13-летний мальчик

