Виннитчина оказалась под массированной вражеской атакой: повреждена гражданская и критическая инфраструктура, среди пострадавших маленький ребенок

ракеты массированный обстрел

 Ночью 30 октября российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Винницкой области. В результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник ОВА Наталья Заболотная.

"Есть пострадавшие среди гражданского населения - 4 взрослых легкой и средней степени тяжести и 1 ребенок 7 лет, который находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Заболотная отметила, что все службы работают на местах. Сейчас идет тушение пожаров. Взрывотехники проводят осмотр соответствующих территорий. Комиссии фиксируют повреждения гражданских зданий и транспортных средств.

"Постепенно восстанавливаем электроснабжение в области", - добавила начальница ОВА.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

