Виннитчина оказалась под массированной вражеской атакой: повреждена гражданская и критическая инфраструктура, среди пострадавших маленький ребенок
Ночью 30 октября российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Винницкой области. В результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник ОВА Наталья Заболотная.
"Есть пострадавшие среди гражданского населения - 4 взрослых легкой и средней степени тяжести и 1 ребенок 7 лет, который находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Заболотная отметила, что все службы работают на местах. Сейчас идет тушение пожаров. Взрывотехники проводят осмотр соответствующих территорий. Комиссии фиксируют повреждения гражданских зданий и транспортных средств.
"Постепенно восстанавливаем электроснабжение в области", - добавила начальница ОВА.
Ночной обстрел 30 октября
В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.
Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".
По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.
