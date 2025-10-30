Рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова: горожан просят туда не приближаться

Российские войска нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения. Удар был нанесен накануне, 29 октября.

Об этом сообщил Черниговский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об обстреле

Городской совет сообщил, что в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

"Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров", - добавили там.

Обстрелы города

Накануне горсовет объявил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова. Однако тогда не сообщали, что речь идет именно о телебашне.

Также пострадали административное здание и жилой дом, там выбило или повредило окна и балконные конструкции.

