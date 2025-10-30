РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11928 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
1 699 10

Рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова: горожан просят туда не приближаться

Оккупанты ударили по телебашне в Чернигове
Фото: Суспільне Чернігів / Дар’я Бреднякова

Российские войска нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения. Удар был нанесен накануне, 29 октября.

Об этом сообщил Черниговский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об обстреле

Городской совет сообщил, что в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

"Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область: повреждена критическая инфраструктура

Обстрелы города

Накануне горсовет объявил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова. Однако тогда не сообщали, что речь идет именно о телебашне.

Также пострадали административное здание и жилой дом, там выбило или повредило окна и балконные конструкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Чернигов дронами-камикадзе - есть попадания

Автор: 

обстрел (30244) Чернигов (958) телевидение (902) Черниговская область (1379) Черниговский район (114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А в Донецьку (і не тільки) телевежі працюють як і працювали, на повну міць. З 2014-го року я не можу цього зрозуміти. (((

показать весь комментарий
30.10.2025 18:11 Ответить
+4
зато в центрі Донецька стоїть неушкоджена 2 га в Україні по висоті телевежа , яка віщає роспрпаганду на третину України , та допомагає російської армії спостерігати за ЗСУ . Донецьк знаходиться всю війну у зоні ствольної артилерії ЗСУ . ателевежа працює. якась дивна війна.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:12 Ответить
+3
от клятий український апартеїд, не дає гад мирно кацапам бомбить українські міста. да свіноорка бужанський?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це, щоб кацапи нє самАтрьЄлі бандЬЄрАвскоЄ тЄльЄвідьЄніЄ і ньЄ АсквьЄрнялі узкіЄ скрЄпи?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:05 Ответить
Ну ви дійсно злий.
Очі ламать
показать весь комментарий
30.10.2025 18:40 Ответить
Кацапи очі ламають?
показать весь комментарий
30.10.2025 19:10 Ответить
от клятий український апартеїд, не дає гад мирно кацапам бомбить українські міста. да свіноорка бужанський?
показать весь комментарий
30.10.2025 18:10 Ответить
А в Донецьку (і не тільки) телевежі працюють як і працювали, на повну міць. З 2014-го року я не можу цього зрозуміти. (((

показать весь комментарий
30.10.2025 18:11 Ответить
єто другое. "там нашы люді"
показать весь комментарий
30.10.2025 18:13 Ответить
Я зрозумів Ваш сарказм. Нажаль, про це тоді казали і Европа, і Америка... (((
Дешевше було відновити телевежі, у випадку звільнення Донецьку. Там вже давно (з 2014-го року) НЕ НАШІ люди. І ці телевежі доклали до того не малі зусилля, з 2014-го року. (
показать весь комментарий
30.10.2025 19:03 Ответить
зато в центрі Донецька стоїть неушкоджена 2 га в Україні по висоті телевежа , яка віщає роспрпаганду на третину України , та допомагає російської армії спостерігати за ЗСУ . Донецьк знаходиться всю війну у зоні ствольної артилерії ЗСУ . ателевежа працює. якась дивна війна.
показать весь комментарий
30.10.2025 18:12 Ответить
Зате мир нікуди не б'ємо а все чекаємо світу який )(уйло і Тампон нам принесуть на переговорах
показать весь комментарий
30.10.2025 18:14 Ответить
як же тєпєрь бєз тєлємарахвєту нарід буде жить? шоб не почали мислити критично, відновлять в найкоротші строки!! ))
показать весь комментарий
30.10.2025 18:21 Ответить
 
 