Рашисти вдарили по телевежі в центрі Чернігова: містян просять туди не наближатися
Російські війська завдали удару по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень. Удар був напередодні, 29 жовтня.
Про це повідомила Чернігівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про обстріл
Міська рада повідомила, що найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.
"Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів", - додали там.
Обстріли міста
Напередодні міськрада оголосила, що ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Однак тоді не повідомляли, що йдеться саме про телевежу.
Також постраждали адміністративна будівля і житловий будинок, там вибило або пошкодило вікна та балконні конструкції.
