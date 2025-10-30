УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12915 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Чернігів
568 3

Рашисти вдарили по телевежі в центрі Чернігова: містян просять туди не наближатися

Окупанти вдарили по телевежі у Чернігові
Фото: Суспільне Чернігів / Дар’я Бреднякова

Російські війська завдали удару по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень. Удар був напередодні, 29 жовтня.

Про це повідомила Чернігівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про обстріл

Міська рада повідомила, що найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

"Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони вкотре атакували Чернігівщину: пошкоджено критичну інфраструктуру

Обстріли міста

Напередодні міськрада оголосила, що ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Однак тоді не повідомляли, що йдеться саме про телевежу.

Також постраждали адміністративна будівля і житловий будинок, там вибило або пошкодило вікна та балконні конструкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Чернігів дронами-камікадзе - є влучання

Автор: 

обстріл (31591) Чернігів (864) телебачення (1178) Чернігівська область (1163) Чернігівський район (116)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це, щоб кацапи нє самАтрьЄлі бандЬЄрАвскоЄ тЄльЄвідьЄніЄ і ньЄ АсквьЄрнялі узкіЄ скрЄпи?
показати весь коментар
30.10.2025 18:05 Відповісти
от клятий український апартеїд, не дає гад мирно кацапам бомбить українські міста. да свіноорка бужанський?
показати весь коментар
30.10.2025 18:10 Відповісти
А в Донецьку (і не тільки) телевежі працюють як і працювали, на повну міць. З 2014-го року я не можу цього зрозуміти. (((

показати весь коментар
30.10.2025 18:11 Відповісти
 
 