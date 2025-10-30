Атака на Запорожскую область: двое раненых
Вечером среды, 29 октября, российские войска атаковали Запорожский район управляемой авиабомбой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар пришелся на Беленьковскую громаду.
По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате атаки пострадали два человека - мужчина и женщина. Оба получили ранения.
Под ударом оказался частный сектор - по предварительным данным, повреждены жилые дома и автомобили. Федоров обнародовал кадры с места прилета, на которых видны последствия атаки.
Спасательные службы работают на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и оценивая ущерб.
Правоохранители и военные устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку последствий удара. Местных жителей призвали оставаться в безопасных местах и соблюдать правила гражданской защиты.
Ранее мы сообщали, что вечером среды, 29 октября, российские войска атаковали Чернигов дронами-камикадзе. Во время очередной воздушной тревоги зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адміни!
Ви щось робите, чи спите?