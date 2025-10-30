РУС
Новости Атака на Запорожье
Атака на Запорожскую область: двое раненых

Вечером среды, 29 октября, российские войска атаковали Запорожский район управляемой авиабомбой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар пришелся на Беленьковскую громаду.

По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате атаки пострадали два человека - мужчина и женщина. Оба получили ранения.

Под ударом оказался частный сектор - по предварительным данным, повреждены жилые дома и автомобили. Федоров обнародовал кадры с места прилета, на которых видны последствия атаки.

Спасательные службы работают на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и оценивая ущерб.

Правоохранители и военные устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку последствий удара. Местных жителей призвали оставаться в безопасных местах и соблюдать правила гражданской защиты.

Ранее мы сообщали, что вечером среды, 29 октября, российские войска атаковали Чернигов дронами-камикадзе. Во время очередной воздушной тревоги зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры.

беспилотник (4479) Запорожье (2810) обстрел (30244) Запорожская область (3704) атака (673) КАБ (457) Запорожский район (309)
Тварюки🤬🤬🤬😭😭😭😭😭😭😭😭😭
30.10.2025 01:58 Ответить
Гіперактивна тварюка "Абу Аладдин Принцесса Аладдін", що "народилася" 30.10.2025 року ВЖЕ ЗАСРАЛА весь ЦН.
Адміни!
Ви щось робите, чи спите?
30.10.2025 06:35 Ответить
 
 