Атака на Запоріжжя: двоє поранених

Увечері середи, 29 жовтня, російські війська атакували Запорізький район керованою авіабомбою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар припав на Біленьківську громаду.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки постраждали двоє людей - чоловік та жінка. Обоє дістали поранення.

Під ударом опинився приватний сектор - за попередніми даними, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Федоров оприлюднив кадри з місця прильоту, на яких видно наслідки атаки.

Рятувальні служби працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим та оцінюючи збитки.

Правоохоронці та військові встановлюють усі обставини події та проводять перевірку наслідків удару. Місцевих жителів закликали залишатися в безпечних місцях та дотримуватися правил цивільного захисту.







Раніше ми повідомляли, що увечері середи, 29 жовтня, російські війська атакували Чернігів дронами-камікадзе. Під час чергової повітряної тривоги зафіксовано удар по об’єкту критичної інфраструктури.

