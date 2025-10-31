УКР
Атака РФ на Суми: зафіксовано влучання в багатоповерхівку (оновлено)

Росія атакує Суми 31 жовтня: вибухи у місті

Російські терористи 30 жовтня завдали серії ударів по Ковпаківському району Сум.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у соцмережах повідомив в.о. мера міста Артем Кобзар.

За його словами, зафіксовано п’ять ударів по цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо про постраждалих серед мирного населення.

Вибухи, які ви чули в місті, - це влучання по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Зафіксовано п’ять ударів. За попередньою інформацією, є постраждалі,- написав зокрема він. 

Кобзар також закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях, оскільки атака триває.

Оновлена інформаціїя

Пізніше у Сумській ОВА повідомили, що Росія атакувала Суми десятьма БпЛА лише за годину.

"Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру. Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста. Двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росія завдала удар по місту Суми 31 жовтня

Він додав, що людям, чиї оселі пошкоджені, надається необхідна допомога. Загроза повторних ударів зберігається.

Також читайте: Атака на Запоріжжя: двоє поранених

Атака російських БпЛА 

Раніше повідомлялося про вибухи у Дніпрі

Також окупанти вдарили по телевежі в центрі Чернігова.

У ніч на 30 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки понад 700 населених пунктів залишилися без світла.

вибух Сумська область Суми атака дрони Шахед Сумський район
