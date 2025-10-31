Атака РФ на Суми: зафіксовано влучання в багатоповерхівку (оновлено)
Російські терористи 30 жовтня завдали серії ударів по Ковпаківському району Сум.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у соцмережах повідомив в.о. мера міста Артем Кобзар.
За його словами, зафіксовано п’ять ударів по цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо про постраждалих серед мирного населення.
Вибухи, які ви чули в місті, - це влучання по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Зафіксовано п’ять ударів. За попередньою інформацією, є постраждалі,- написав зокрема він.
Кобзар також закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях, оскільки атака триває.
Оновлена інформаціїя
Пізніше у Сумській ОВА повідомили, що Росія атакувала Суми десятьма БпЛА лише за годину.
"Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру. Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста. Двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Він додав, що людям, чиї оселі пошкоджені, надається необхідна допомога. Загроза повторних ударів зберігається.
Атака російських БпЛА
Раніше повідомлялося про вибухи у Дніпрі.
Також окупанти вдарили по телевежі в центрі Чернігова.
У ніч на 30 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки понад 700 населених пунктів залишилися без світла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль