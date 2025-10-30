907 0
У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Ввечері 30 жовтня у Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Дніпро.
Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Дніпропетровщині у напрямку Кам'янського.
Офіційної інформації про причини вибухів поки що немає.
Атака ударних безпілотників
Раніше ми повідомляли, що Російські окупанти ввечері 30 жовтня продовжують атакувати територію України ударними дронами.
У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
Також ми писали, що рашисти вдарили по телевежі в центрі Чернігова.
Цензор.НЕТ закликає усіх під час сигналу повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль