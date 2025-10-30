УКР
Новини Атака на Дніпро
У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Дніпрі 30 жовтня пролунав вибух

Ввечері 30 жовтня у Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Дніпро

Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Дніпропетровщині у напрямку Кам'янського. 

Офіційної інформації про причини вибухів поки що немає.

Читайте: ППО знешкодила 93 із 126 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака ударних безпілотників 

Раніше ми повідомляли, що Російські окупанти ввечері 30 жовтня продовжують атакувати територію України ударними дронами

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

Також ми писали, що рашисти вдарили по телевежі в центрі Чернігова.

Цензор.НЕТ закликає усіх під час сигналу повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях!

