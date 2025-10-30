У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ввечері 30 жовтня у Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Дніпро.

Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Дніпропетровщині у напрямку Кам'янського.

Офіційної інформації про причини вибухів поки що немає.

Атака ударних безпілотників

Раніше ми повідомляли, що Російські окупанти ввечері 30 жовтня продовжують атакувати територію України ударними дронами.

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Також ми писали, що рашисти вдарили по телевежі в центрі Чернігова.

Цензор.НЕТ закликає усіх під час сигналу повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях!

