В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Вечером 30 октября в Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Дніпро.
Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в Днепропетровской области в направлении Каменского.
Официальной информации о причинах взрывов пока нет.
Атака ударных беспилотников
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты вечером 30 октября продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.
В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Также мы писали, что рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова.
Цензор.НЕТ призывает всех во время сигнала воздушной тревоги находиться в безопасных местах!
