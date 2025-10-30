В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Вечером 30 октября в Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Дніпро.

Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в Днепропетровской области в направлении Каменского.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Атака ударных беспилотников

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты вечером 30 октября продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова.

