В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Днепре 30 октября прогремел взрыв

Вечером 30 октября в Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Дніпро.

Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в Днепропетровской области в направлении Каменского.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Атака ударных беспилотников

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты вечером 30 октября продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова.

Цензор.НЕТ призывает всех во время сигнала воздушной тревоги находиться в безопасных местах!

Автор: 

