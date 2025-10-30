РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

РФ атакует Украину беспилотниками 30 октября

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, вечером 30 октября воздушная тревога звучит в разных регионах.

Движение ударных БПЛА

В 17:07 - вражеские дроны были замечены в направлении Харькова с севера.

В 17:22 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 17:23 - пуски КАБ в Запорожье.

В 19:13 - вражеские БПЛА на севере Черниговщины, в юго-западном направлении.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали о том, что рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова.

беспилотник (4479) обстрел (30272) атака (673) Шахед (1603)
