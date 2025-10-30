1 075 0
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, вечером 30 октября воздушная тревога звучит в разных регионах.
Движение ударных БПЛА
В 17:07 - вражеские дроны были замечены в направлении Харькова с севера.
В 17:22 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 17:23 - пуски КАБ в Запорожье.
В 19:13 - вражеские БПЛА на севере Черниговщины, в юго-западном направлении.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали о том, что рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова.
