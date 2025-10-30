Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти продовжують атакувати територію України ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, ввечері 30 жовтня повітряна тривога лунає в різних регіонах.

Рух ударних БпЛА

О 17:07 - ворожі дрони були помічені в напрямку Харкова з півночі.

О 17:22 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 17:23 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 19:13 - ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, в південно-західному напрямку.

Оновлена інформація

О 19:59 повідомлялося про групу БпЛА на Донеччині, курсом на Харківщину.

О 20:01 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:02 - пуски КАБ на півночі Харківщини.

О 20:45 - загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

О 20:48 - швидкісна на Дніпропетровщині курс на Кам'янське.

О 21:00 - БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

