ППО знешкодила 93 із 126 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 29 жовтня російські окупанти випустили по Україні 126 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Ворог випустив БпЛА типу Shahed, Гербера та інші з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк, Чауда, Гвардійське - окупована територія України.
Близько 80 із них - "шахеди".
Результат роботи ППО
Сили протиповітряної оборони знешкодили 93 ворожих цілі на півночі та сході України.
Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
