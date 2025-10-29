УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
376 0

ППО знешкодила 93 із 126 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 29 жовтня. Скільки цілей збила ППО?

У ніч на 29 жовтня російські окупанти випустили по Україні 126 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

Ворог випустив БпЛА типу Shahed, Гербера та інші з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк, Чауда, Гвардійське - окупована територія України.

Близько 80 із них - "шахеди".

Також читайте: Росіяни обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 3 - поранені, пошкоджені будинки й автівки

Результат роботи ППО

Сили протиповітряної оборони знешкодили 93 ворожих цілі на півночі та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака шахедів 29 жовтня. Скільки цілей збила ППО?

Автор: 

обстріл (31579) ППО (3675) Повітряні сили (3105) Шахед (1606)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 