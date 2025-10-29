ПВО обезвредила 93 из 126 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 29 октября российские оккупанты выпустили по Украине 126 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Враг выпустил БпЛА типа Shahed, Гербера и другие с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк, Чауда, Гвардейское - оккупированная территория Украины.
Около 80 из них - "шахеды".
Результат работы ПВО
Силы противовоздушной обороны обезвредили 93 вражеских цели на севере и востоке Украины.
В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 10 локациях
Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
