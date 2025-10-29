РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9738 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
287 0

ПВО обезвредила 93 из 126 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 29 октября. Сколько целей сбила ПВО?

В ночь на 29 октября российские оккупанты выпустили по Украине 126 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Враг выпустил БпЛА типа Shahed, Гербера и другие с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк, Чауда, Гвардейское - оккупированная территория Украины.

Около 80 из них - "шахеды".

Также читайте: Россияне обстреляли Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 3 - ранены, повреждены дома и машины

Результат работы ПВО

Силы противовоздушной обороны обезвредили 93 вражеских цели на севере и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 10 локациях

Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака шахидов 29 октября. Сколько целей сбила ПВО?

Автор: 

обстрел (30233) ПВО (3225) Воздушные силы (2763) Шахед (1600)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 