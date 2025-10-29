Россияне обстреляли Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 3 - ранены, повреждены дома и автомобили

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые, под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Александровка, Кизомыс, Софиевка, Днепровское, Понятовка, Никольское, Ивановка, Новотягинка, Берислав, Новорайск, Меловое, Качкаровка, Дудчаны, Ольговка, Вировка, Нововоронцовка, Осокоровка, Николаевка, Токаревка, Малая Александровка, Первомайское, Безводное, Белоусово, Новая Шестирня, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Последствия обстрелов Херсонщины

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области.

Повреждены:

7 многоэтажных домов;

7 частных домов;

админздания, гараж, несколько автомобилей;

газопровод, в котором произошла утечка газа - он уже перекрыт, угроз пожара нет.

Есть погибшие и раненые

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

