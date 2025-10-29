Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 139 900 человек (+1 150 за сутки), 11 303 танка, 34 064 артсистемы, 23 511 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 139 900 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 139 900 (+1 150) человек

танков - 11 303 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 511 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 064 (+20) ед.

РСЗО - 1 530 (+1) ед.

средства ПВО - 1 230 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 367 (+313) ед.

крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 865 (+79) ед.

специальная техника - 3 986 (+2) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

