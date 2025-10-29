РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 139 900 человек (+1 150 за сутки), 11 303 танка, 34 064 артсистемы, 23 511 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 139 900 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 139 900 (+1 150) человек
  • танков - 11 303 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 511 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 34 064 (+20) ед.
  • РСЗО - 1 530 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 230 (+0) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 367 (+313) ед.
  • крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 65 865 (+79) ед.
  • специальная техника - 3 986 (+2) ед.

Также смотрите: Ликвидация сына российского генерала Марзоева КАБом на оккупированной части Запорожской области. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Также смотрите: Начиненный взрывчаткой наземный робот подорвал оккупанта: боевой робот 38-й ОБрМП. ВИДЕО

Добре. Дякуємо ЗСУ. А де ж знищене, за повідомленнями ГРУ, ППО? Чи Буданов старе відео виставляє?
29.10.2025 07:10 Ответить
Трохи більше кацапів підвезли на утилізацію
29.10.2025 07:24 Ответить
смерть свинособакам...
29.10.2025 07:24 Ответить
Минув 4270 день москальсько-української війни.
109! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня 7, арта 20, логістика норм, чумардоси файно.
Загальна резльтативність ППО перевалила за 80000!
Танки з трудом закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 139 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
29.10.2025 08:11 Ответить
29.10.2025 08:14 Ответить
 
 