Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 139 900 человек (+1 150 за сутки), 11 303 танка, 34 064 артсистемы, 23 511 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 139 900 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 139 900 (+1 150) человек
- танков - 11 303 (+4) ед.
- боевых бронированных машин - 23 511 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 34 064 (+20) ед.
- РСЗО - 1 530 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 230 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 367 (+313) ед.
- крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 65 865 (+79) ед.
- специальная техника - 3 986 (+2) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
109! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня 7, арта 20, логістика норм, чумардоси файно.
Загальна резльтативність ППО перевалила за 80000!
Танки з трудом закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 139 000 це більше, ніж все населення Брянської області.