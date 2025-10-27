Ликвидация сына российского генерала Марзоева КАБом на оккупированной части Запорожской области. ВИДЕО

Украинские разведчики обнародовали видео ликвидации Василия Марзоева - сына российского генерала, который атаковал жилые кварталы Херсонщины.

Видео обнародовало ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"15 октября 2025 года бойцы сводного отряда БпЛА Департамента активных действий ГУР МО Украины во время аэроразведки на Запорожском направлении фронта обнаружили позицию операторов дронов российских оккупационных сил в районе села Плавни Васильевского района.



По добытым разведчиками координатам успешно полетела управляемая авиабомба - закобзонить российских убийц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент удара на позиции находился московитский лейтенант Марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии российской оккупационной армии.

Он и другие захватчики были уничтожены КАБом.

Ликвидация Василия Марзоева

Командира российского разведывательного взвода, лейтенанта Василия Марзоева ликвидировали на оккупированной части Запорожской области.

Он был сыном российского генерала Аркадия Марзоева. В июле СБУ сообщила ему и еще четырем российским генералам о подозрении. Они командовали обстрелами гражданских домов в Херсонской области с января по октябрь 2023 года.

В результате атак погибли по меньшей мере 113 человек, среди них трое детей. Еще более 280 человек получили ранения.

