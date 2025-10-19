На Запорожье ликвидирован командир, атаковавший жилые кварталы Херсонщины

На оккупированной части Запорожской области ликвидировали командира российского разведывательного взвода, лейтенанта Василия Марзоева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.







Марзоев был сыном российского генерала Аркадия Марзоева.

В июле СБУ сообщила о подозрении пяти российским генералам, среди которых был и отец Василия. Эти генералы командовали обстрелами гражданских домов в Херсонской области с января по октябрь 2023 года.

В результате атак погибли по меньшей мере 113 человек, среди них трое детей. Еще более 280 человек получили ранения.

