На Запорожье ликвидирован командир, атаковавший жилые кварталы Херсонщины

В Запорожской области ликвидировали командира российского разведывательного взвода

На оккупированной части Запорожской области ликвидировали командира российского разведывательного взвода, лейтенанта Василия Марзоева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Украинские военные ликвидировали оккупанта Марзоева, который обстреливал жилые кварталы Херсонщины

Марзоев был сыном российского генерала Аркадия Марзоева.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В июле СБУ сообщила о подозрении пяти российским генералам, среди которых был и отец Василия. Эти генералы командовали обстрелами гражданских домов в Херсонской области с января по октябрь 2023 года.

В результате атак погибли по меньшей мере 113 человек, среди них трое детей. Еще более 280 человек получили ранения.

Ранее мы писали, что в оккупированной части Запорожской области ликвидирован российский "военкор" пропагандистского издания "РИА Новости" Иван Зуев.

Смотрите: "Крила ОМЕГИ" ударили дронами по 17 целям: сгорели БМП, автомобили и радиостанции противника. ВИДЕО

У пеклі чергове поповнення...
19.10.2025 23:26 Ответить
ну не перекладайте ж, будь ласка, російські імена. Він расіянин "васілій", а не Василь, і не англієць Basile, і не італієць Basilio, і навіть не румун Vasile.
19.10.2025 23:53 Ответить
руснявий підор Зеленський заявив https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-19/zelenskiy-wants-ukraine-war-to-be-frozen-before-peace-talks ЗЕ:мленскьий підор! про готовність вести переговори по територіях, ************** від поточної лінії бойового зіткнення, і наголосив, що згоден на переговори у будь-якому форматі.
А ви, як думаєте, що буде з договорнячком?
19.10.2025 23:30 Ответить
У пеклі чергове поповнення...
19.10.2025 23:26 Ответить
разведчік на лінії бою - гарного ****** рашиста виховав Генерал !!!Медінський складе про нього, як про сина Сталіна , щемливу історію...
19.10.2025 23:29 Ответить
руснявий підор Зеленський заявив https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-19/zelenskiy-wants-ukraine-war-to-be-frozen-before-peace-talks ЗЕ:мленскьий підор! про готовність вести переговори по територіях, ************** від поточної лінії бойового зіткнення, і наголосив, що згоден на переговори у будь-якому форматі.
А ви, як думаєте, що буде з договорнячком?
19.10.2025 23:30 Ответить
19.10.2025 23:31 Ответить
Земля склобетоном потворі рашистській .
19.10.2025 23:40 Ответить
Нехай його в Аду чорти їб уть
19.10.2025 23:50 Ответить
Так мАрзоев или мЕрзоев?
19.10.2025 23:51 Ответить
це обдруківка. Правильно - мразоєв.
19.10.2025 23:55 Ответить
Мразоєв.
19.10.2025 23:56 Ответить
ну не перекладайте ж, будь ласка, російські імена. Він расіянин "васілій", а не Василь, і не англієць Basile, і не італієць Basilio, і навіть не румун Vasile.
19.10.2025 23:53 Ответить
 
 