Российский пропагандист Зуев ликвидирован на ВОТ Запорожья
В оккупированной части Запорожской области ликвидирован российский "военкор" пропагандистского издания "РИА Новости" Иван Зуев.
Об этом сообщило само агенство, где работал Зуев, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он умер от удара украинского дрона.
Также тяжело ранен его коллега - еще один "военкор" Юрий Войткевич.
Воєнкора Зуєва
Ну і хай собі їдять
.....
(Закінчіть віршик самі)