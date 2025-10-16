РУС
Новости Ликвидация российских окукпантов
4 091 23

Российский пропагандист Зуев ликвидирован на ВОТ Запорожья

В оккупированной части Запорожской области ликвидирован российский "военкор" пропагандистского издания "РИА Новости" Иван Зуев.

Об этом сообщило само агенство, где работал Зуев, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он умер от удара украинского дрона.

Также тяжело ранен его коллега - еще один "военкор" Юрий Войткевич.

Иван Зуев — ВСУ ликвидировали российского пропагандиста

ликвидация (4110) пропаганда (3753) Запорожская область (3657) война в Украине (6530)
Топ комментарии
+17
ЗЕМЛЯ ТОБІ БЕТОНОМ СВІНОРУС
показать весь комментарий
16.10.2025 21:57 Ответить
+15
який жах
показать весь комментарий
16.10.2025 22:00 Ответить
+12
бути окупантом дуже шкідливо для здоров'я
показать весь комментарий
16.10.2025 21:58 Ответить
яка сумна новина
показать весь комментарий
16.10.2025 21:57 Ответить
ЗЕМЛЯ ТОБІ БЕТОНОМ СВІНОРУС
показать весь комментарий
16.10.2025 21:57 Ответить
бути окупантом дуже шкідливо для здоров'я
показать весь комментарий
16.10.2025 21:58 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 22:00 Ответить
який жах
показать весь комментарий
16.10.2025 22:00 Ответить
Шо він там забув?
показать весь комментарий
16.10.2025 22:01 Ответить
До речі, проскочила інфа, що також підірвали кадирівського тік-токера "лапті алладінова", але ще немає більш-менш точного підтвердження. Що ж ,почекаємо.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:02 Ответить
Пора б вже ********** приїхати з концертами.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:02 Ответить
нєх. шастать.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:03 Ответить
Нехер шастати…
показать весь комментарий
16.10.2025 22:06 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 22:09 Ответить
Просто дрон решил дать ему последнее интервью.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:11 Ответить
може вже бере інтерв'ю у самого кобздоха ))
показать весь комментарий
16.10.2025 22:13 Ответить
Крєпкава здоров'я пагiбшему🍾💀💩
показать весь комментарий
16.10.2025 22:16 Ответить
Погиб? ЗДОХ
показать весь комментарий
16.10.2025 22:17 Ответить
Не ліквідували а підписали мирну угоду. Яку ці мразота вже ніколи не порушить
показать весь комментарий
16.10.2025 22:18 Ответить
скотині скотиняча смерть
показать весь комментарий
16.10.2025 22:22 Ответить
І то є добре🥳
показать весь комментарий
16.10.2025 22:24 Ответить
Умер от рака..
показать весь комментарий
16.10.2025 22:26 Ответить
Його туди нiхто не запрошував!
показать весь комментарий
16.10.2025 22:41 Ответить
Доїдають червʼяки
Воєнкора Зуєва
Ну і хай собі їдять
.....
(Закінчіть віршик самі)
показать весь комментарий
16.10.2025 22:47 Ответить
какіє харошіє ріа-новасті! 😀
показать весь комментарий
16.10.2025 22:49 Ответить
Добрага здарофья усопшему 😁
показать весь комментарий
16.10.2025 22:58 Ответить
 
 