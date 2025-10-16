Російського пропагандиста Зуєва ліквідовано на ТОТ Запоріжжя
В окупованій частині Запорізької області ліквідований російський "воєнкор" пропагандистського видання "РИА Новости" Іван Зуєв.
Про це повідомило саме агенство, де працював Зуєв, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що він помер від удару українського дрона.
Також важко поранено його колегу — ще одного "воєнкора" Юрія Войткевича.
