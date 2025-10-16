УКР
Російського пропагандиста Зуєва ліквідовано на ТОТ Запоріжжя

В окупованій частині Запорізької області ліквідований російський "воєнкор" пропагандистського видання "РИА Новости" Іван Зуєв.

Про це повідомило саме агенство, де працював Зуєв, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він помер від удару українського дрона.

Також важко поранено його колегу — ще одного "воєнкора" Юрія Войткевича.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари "Птахів Мадяра": знищено укриття, техніку та особовий склад РФ. ВIДЕО

Іван Зуєв - ЗСУ ліквідували російського пропагандиста

ліквідація (4503) пропаганда (2882) Запорізька область (4197) війна в Україні (6580)
Топ коментарі
+8
ЗЕМЛЯ ТОБІ БЕТОНОМ СВІНОРУС
показати весь коментар
16.10.2025 21:57 Відповісти
+7
До речі, проскочила інфа, що також підірвали кадирівського тік-токера "лапті алладінова", але ще немає більш-менш точного підтвердження. Що ж ,почекаємо.
показати весь коментар
16.10.2025 22:02 Відповісти
+5
бути окупантом дуже шкідливо для здоров'я
показати весь коментар
16.10.2025 21:58 Відповісти
яка сумна новина
показати весь коментар
16.10.2025 21:57 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 22:00 Відповісти
який жах
показати весь коментар
16.10.2025 22:00 Відповісти
Шо він там забув?
показати весь коментар
16.10.2025 22:01 Відповісти
Пора б вже ********** приїхати з концертами.
показати весь коментар
16.10.2025 22:02 Відповісти
нєх. шастать.
показати весь коментар
16.10.2025 22:03 Відповісти
Нехер шастати…
показати весь коментар
16.10.2025 22:06 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 22:09 Відповісти
Просто дрон решил дать ему последнее интервью.
показати весь коментар
16.10.2025 22:11 Відповісти
може вже бере інтерв'ю у самого кобздоха ))
показати весь коментар
16.10.2025 22:13 Відповісти
Крєпкава здоров'я пагiбшему🍾💀💩
показати весь коментар
16.10.2025 22:16 Відповісти
Погиб? ЗДОХ
показати весь коментар
16.10.2025 22:17 Відповісти
Не ліквідували а підписали мирну угоду. Яку ці мразота вже ніколи не порушить
показати весь коментар
16.10.2025 22:18 Відповісти
скотині скотиняча смерть
показати весь коментар
16.10.2025 22:22 Відповісти
І то є добре🥳
показати весь коментар
16.10.2025 22:24 Відповісти
Умер от рака..
показати весь коментар
16.10.2025 22:26 Відповісти
 
 