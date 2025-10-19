На Запоріжжі ліквідований російський командир, який атакував житлові квартали Херсонщини

На окупованій частині Запорізької області ліквідували командира російського розвідувального взводу, лейтенанта Василя Марзоєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів голова Північної Осетії Сергій Меняйло.







Марзоєв був сином російського генерала Аркадія Марзоєва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У липні СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам, серед яких був і батько Василя. Ці генерали командували обстрілами цивільних будинків у Херсонській області з січня по жовтень 2023 року.

Внаслідок атак загинули щонайменше 113 людей, серед них троє дітей. Ще понад 280 людей отримали поранення.

Раніше ми писали, що в окупованій частині Запорізької області ліквідований російський "воєнкор" пропагандистського видання "РИА Новости" Іван Зуєв.

Дивіться: "Крила ОМЕГИ" вдарили дронами по 17 цілях: згоріли БМП, автівки та радіостації противника. ВIДЕО