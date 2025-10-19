УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5219 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російських окупантів
1 919 13

На Запоріжжі ліквідований російський командир, який атакував житлові квартали Херсонщини

В Запорізькій області ліквідували командира російського розвідувального взводу

На окупованій частині Запорізької області ліквідували командира російського розвідувального взводу, лейтенанта Василя Марзоєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів голова Північної Осетії Сергій Меняйло.

Українські військові ліквідували окупанта Марзоєва, який обстрілював житлові квартали Херсонщини

Марзоєв був сином російського генерала Аркадія Марзоєва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У липні СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам, серед яких був і батько Василя. Ці генерали командували обстрілами цивільних будинків у Херсонській області з січня по жовтень 2023 року.

Внаслідок атак загинули щонайменше 113 людей, серед них троє дітей. Ще понад 280 людей отримали поранення.

Раніше ми писали, що в окупованій частині Запорізької області ліквідований російський "воєнкор" пропагандистського видання "РИА Новости" Іван Зуєв.

Дивіться: "Крила ОМЕГИ" вдарили дронами по 17 цілях: згоріли БМП, автівки та радіостації противника. ВIДЕО

армія рф (19123) ліквідація (4509) Запорізька область (4207)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
ну не перекладайте ж, будь ласка, російські імена. Він расіянин "васілій", а не Василь, і не англієць Basile, і не італієць Basilio, і навіть не румун Vasile.
показати весь коментар
19.10.2025 23:53 Відповісти
+10
У пеклі чергове поповнення...
показати весь коментар
19.10.2025 23:26 Відповісти
+6
показати весь коментар
19.10.2025 23:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У пеклі чергове поповнення...
показати весь коментар
19.10.2025 23:26 Відповісти
разведчік на лінії бою - гарного ****** рашиста виховав Генерал !!!Медінський складе про нього, як про сина Сталіна , щемливу історію...
показати весь коментар
19.10.2025 23:29 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 23:31 Відповісти
Земля склобетоном потворі рашистській .
показати весь коментар
19.10.2025 23:40 Відповісти
Нехай його в Аду чорти їб уть
показати весь коментар
19.10.2025 23:50 Відповісти
Так мАрзоев или мЕрзоев?
показати весь коментар
19.10.2025 23:51 Відповісти
це обдруківка. Правильно - мразоєв.
показати весь коментар
19.10.2025 23:55 Відповісти
Мразоєв.
показати весь коментар
19.10.2025 23:56 Відповісти
ну не перекладайте ж, будь ласка, російські імена. Він расіянин "васілій", а не Василь, і не англієць Basile, і не італієць Basilio, і навіть не румун Vasile.
показати весь коментар
19.10.2025 23:53 Відповісти
В раше только "ВАНЬКИ"! Никаких "василиев" с времен Петра Первого не водилось. Исключительно все "ВАНЬКИ"
показати весь коментар
20.10.2025 00:12 Відповісти
Особливо прикро українським Володимирам коли постійно імʼя пуйла перекладають з рашистського Влідімір на українське Володимир. І це стосується тільки імен з московських боліт. Імена умовних німців Вольдемарів або італійців Антоніо і т.д. в українській мові не перекладаються. І ніхто не може пояснити чому це виключення із правил діє тільки для москалів.
показати весь коментар
20.10.2025 00:28 Відповісти
Марзоєв був є мертвим сином російського генерала Аркадія Марзоєва
показати весь коментар
20.10.2025 02:03 Відповісти
 
 