2 772 5

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 139 900 осіб (+1 150 за добу), 11 303 танки, 34 064 артсистеми, 23 511 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 139 900 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 139 900 (+1 150) осіб
  • танків - 11 303 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 23 511 (+3) од.
  • артилерійських систем - 34 064 (+20) од.
  • РСЗВ - 1 530 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 230 (+0) од.
  • літаків - 428 (+0) од.
  • гелікоптерів - 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 75 367 (+313) од.
  • крилаті ракети - 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 65 865 (+79) од.
  • спеціальна техніка - 3 986 (+2) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (19245) Генштаб ЗС (7463) ліквідація (4525)
Добре. Дякуємо ЗСУ. А де ж знищене, за повідомленнями ГРУ, ППО? Чи Буданов старе відео виставляє?
29.10.2025 07:10 Відповісти
Трохи більше кацапів підвезли на утилізацію
29.10.2025 07:24 Відповісти
смерть свинособакам...
29.10.2025 07:24 Відповісти
Минув 4270 день москальсько-української війни.
109! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня 7, арта 20, логістика норм, чумардоси файно.
Загальна резльтативність ППО перевалила за 80000!
Танки з трудом закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 139 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
29.10.2025 08:11 Відповісти
29.10.2025 08:14 Відповісти
 
 