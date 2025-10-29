Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 139 900 осіб (+1 150 за добу), 11 303 танки, 34 064 артсистеми, 23 511 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 139 900 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 139 900 (+1 150) осіб
- танків - 11 303 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 23 511 (+3) од.
- артилерійських систем - 34 064 (+20) од.
- РСЗВ - 1 530 (+1) од.
- засоби ППО - 1 230 (+0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 75 367 (+313) од.
- крилаті ракети - 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 65 865 (+79) од.
- спеціальна техніка - 3 986 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
