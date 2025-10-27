Ліквідація сина російського генерала Марзоєва КАБом на окупованій частині Запорізької області. ВIДЕО

Українські розвідники оприлюднили відео ліквідації Василя Марзоєва - сина російського генерала, який атакував житлові квартали Херсонщини.

Відео оприлюднило ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій ГУР МО України під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району.



За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба - закобзонити російських убивць", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у момент удару на позиції перебував московитський лейтенант Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії.

Його та інших загарбників було знищено КАБом.

Ліквідація Василя Марзоєва

Командира російського розвідувального взводу, лейтенанта Василя Марзоєва ліквідували на окупованій частині Запорізької області.

Він був сином російського генерала Аркадія Марзоєва. У липні СБУ повідомила йому та ще чотирьом російським генералам про підозру. Вони командували обстрілами цивільних будинків у Херсонській області з січня по жовтень 2023 року.

Внаслідок атак загинули щонайменше 113 людей, серед них троє дітей. Ще понад 280 людей дістали поранення.

