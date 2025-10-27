УКР
5 134 13

Ліквідація сина російського генерала Марзоєва КАБом на окупованій частині Запорізької області. ВIДЕО

Українські розвідники оприлюднили відео ліквідації Василя Марзоєва - сина російського генерала, який атакував житлові квартали Херсонщини.

Відео оприлюднило ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій ГУР МО України під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району.

За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба - закобзонити російських убивць", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у момент удару на позиції перебував московитський лейтенант Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії.

Знищення сина російського генерала КАБом. ГУР оприлюднило відео

Його та інших загарбників було знищено КАБом.

Дивіться: Начинений вибухівкою наземний робот підірвав окупанта: бойова робота 38-ї ОБрМП. ВIДЕО

Ліквідація Василя Марзоєва

Командира російського розвідувального взводу, лейтенанта Василя Марзоєва ліквідували на окупованій частині Запорізької області.

Він був сином російського генерала Аркадія Марзоєва. У липні СБУ повідомила йому та ще чотирьом російським генералам про підозру. Вони командували обстрілами цивільних будинків у Херсонській області з січня по жовтень 2023 року.

Внаслідок атак загинули щонайменше 113 людей, серед них троє дітей. Ще понад 280 людей дістали поранення.

Автор: 

Топ коментарі
+7
На одного "хорошего" русского стало больше. Земля стекловатой.
27.10.2025 14:56 Відповісти
+7
Щеб папку відправити до синочки щоб разом на концерті відсвяткували прибуття до пекла.
27.10.2025 14:57 Відповісти
+4
Геніально! Талановито!😂
27.10.2025 14:56 Відповісти
Мєрзька якась фамілія у цих виродків "Мерзоєв..." Фу, млять ...
27.10.2025 14:56 Відповісти
Казанський татарин. Туди його в казань.
27.10.2025 15:11 Відповісти
Щеб папку відправити до синочки щоб разом на концерті відсвяткували прибуття до пекла.
27.10.2025 14:57 Відповісти
чудово....
27.10.2025 14:58 Відповісти
Єх вася,вася!
7 год вчився на лейтенанта і ... вмер.
27.10.2025 14:59 Відповісти
Краса🥰
27.10.2025 15:07 Відповісти
Та не марзоев а мразота...
27.10.2025 15:13 Відповісти
Така вона карма.
27.10.2025 15:31 Відповісти
отак народжувати окупантів
27.10.2025 15:34 Відповісти
У мене не стільки радощів з цього приводу, скільки питань. Зокрема, а де діти нашіх генералів і взагалі можновладців? Чому вони не на фронті? Цей факт може обіграти ворожа пропаганда. Щось на зразок того: дивіться, наша золота молодь на передовій, а їхня б'ється за перемогу по тилових кабаках, або десь у Європах. Якось так.
27.10.2025 15:56 Відповісти
 
 