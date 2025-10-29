Обстрелы Сумской области: ранены трое мирных жителей, повреждены более десятка домов

В течение суток с 28 на 29 октября российские войска 96 раз обстреляли территорию Сумщины, атаковав 40 населенных пунктов в 14 громадах. Больше всего пострадали Сумской и Шосткинский районы.

В результате российских обстрелов территории области есть раненые среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.

Раненые среди гражданских

В результате ударов пострадали три человека:

в Эсманской громаде - 50-летний мужчина и 54-летняя женщина ранены после удара FPV-дрона;

в Великописаревской громаде - 50-летний мужчина получил ранения в результате сбрасывания взрывного устройства с беспилотника.

Обстрелы и разрушения

Под ударами оказались громады: Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская, Шосткинская, Великописаревская, Путивльская и Новослободская.

Враг применял управляемые авиабомбы (15 ударов), FPV-дроны, до 10 других беспилотников и 15 сбросов ВОГ с дронов.

Больше всего разрушений зафиксировано в Великописаревской громаде - повреждено:

2 многоэтажки и 12 частных домов;

5 гаражей;

3 автомобиля;

один жилой дом разрушен полностью.

В Эсманской громаде повреждено частное авто, в Середино-Будской - гражданский объект инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуирован 1 человек.

