Обстрелы Сумской области: ранены трое мирных жителей, повреждены более десятка домов
В течение суток с 28 на 29 октября российские войска 96 раз обстреляли территорию Сумщины, атаковав 40 населенных пунктов в 14 громадах. Больше всего пострадали Сумской и Шосткинский районы.
В результате российских обстрелов территории области есть раненые среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.
Раненые среди гражданских
В результате ударов пострадали три человека:
- в Эсманской громаде - 50-летний мужчина и 54-летняя женщина ранены после удара FPV-дрона;
- в Великописаревской громаде - 50-летний мужчина получил ранения в результате сбрасывания взрывного устройства с беспилотника.
Обстрелы и разрушения
Под ударами оказались громады: Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская, Шосткинская, Великописаревская, Путивльская и Новослободская.
Враг применял управляемые авиабомбы (15 ударов), FPV-дроны, до 10 других беспилотников и 15 сбросов ВОГ с дронов.
Больше всего разрушений зафиксировано в Великописаревской громаде - повреждено:
-
2 многоэтажки и 12 частных домов;
-
5 гаражей;
-
3 автомобиля;
-
один жилой дом разрушен полностью.
В Эсманской громаде повреждено частное авто, в Середино-Будской - гражданский объект инфраструктуры.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуирован 1 человек.
Напомним, ранее мы сообщали, что войска РФ усиливают обстрелы приграничья Черниговщины, Сумщины и Харьковщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль