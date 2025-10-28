Энергетическая система Украины постепенно восстанавливается: ситуация в Шостке на Сумщине остается критической, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о ликвидации последствий ударов по энергетическим объектам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.

"В принципе, везде все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация. Отопление учреждений социальной сферы в части громад уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, завтра", - отметил глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, для импорта газа уже найдено около 70% необходимых средств. Отопительный сезон в стране официально стартует 28 октября.

"Газ - это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью", - рассказал Зеленский.

Обстрелы энергетики Сумщины

С начала осени 2025 года российские оккупанты неоднократно атакуют энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате этих ударов пострадали трансформаторные подстанции, линии электропередач и объекты коммунальной энергетики, что приводило к отключениям электроснабжения в ряде населенных пунктов.

Утром 8 сентября российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру Сумщины. В результате атаки обесточены Шостка и Шосткинский район.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи, - Зеленский

Войска РФ в очередной раз ударили по критической инфраструктуре Сумщины 3 октября. В течение 4 октября россияне нанесли беспрецедентную массированную атаку по Шостке. Из-за вражеских ударов повреждены объекты энергоснабжения, водопровод, система газоснабжения. Из-за перебоев в энергоснабжении люди выходят во двор и обустраивают импровизированные кухни под открытым небом, чтобы приготовить горячую пищу для своих семей.

Утром 15 октября 2025 года враг совершил комбинированный удар по Сумской громаде. В областном центре и районе фиксировались перебои с электроснабжением.

Утром 27 октября из-за вражеских атак снова обесточена часть Сум.

Старт отопительного сезона

Министр энергетики Светлана Гринчук 25 октября сообщила, что отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни. При этом каждый регион будет решать когда подключать дома отдельно - в зависимости от среднесуточной температуры.

Утром 28 октября стало известно, что в Сумах начался отопительный сезон. Начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко отметил, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла во все районы города, нужно от трех до пяти дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой, - Зеленский