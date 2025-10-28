Енергетична система України поступово відновлюється: ситуація у Шостці на Сумщині залишається критичною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про ліквідацію наслідків ударів по енергетичних об’єктах України.

"В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, для імпорту газу вже знайдено близько 70% необхідних коштів. Опалюваний сезон в країні офіційно стартує 28 жовтня.

"Газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", – розповів Зеленський.

Обстріли енергетики Сумщини

З початку осені 2025 року російські окупанти неодноразово атакують енергетичну інфраструктуру Сумської області. Внаслідок цих ударів постраждали трансформаторні підстанції, лінії електропередач і об’єкти комунальної енергетики, що призводило до відключень електропостачання в низці населених пунктів.

Зранку 8 вересня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок атаки знеструмлені Шостка та Шосткинський район.

Війська РФ вчергове ударили по критичній інфраструктурі Сумщини 3 жовтня. Протягом 4 жовтня росіяни завдали безпрецедентної масованої атаки по Шостці. Через ворожі удари пошкоджені об'єкти енергопостачання, водогін, система газозабезпечення. Через перебої в енергопостачанні люди виходять на подвір’я та облаштовують імпровізовані кухні просто неба, аби приготувати гарячу їжу для своїх родин.

Зранку 15 жовтня 2025 року ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді. В обласному центрі та районі фіксувались перебої з електропостачанням.

Зранку 27 жовтня через ворожі атаки знову знеструмлено частину Сум.

Старт опалювального сезону

Міністр енергетики Світлана Гринчук 25 жовтня повідомила, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями. При цьому кожен регіон вирішуватиме коли підключати будинки окремо - залежно від середньодобової температури.

Зранку 28 жовтня стало відомо, що у Сумах розпочався опалювальний сезон. Начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко зазначив, щоб забезпечити стабільну подачу тепла в усі райони міста, потрібно від трьох до п’яти днів.

