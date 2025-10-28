Армия РФ в Сумской и Харьковской областях истощена и не может вести наступление. Главное давление врага сосредоточено на Донецкой области, - Зеленский
Российские оккупанты изо всех сил пытаются достичь продвижения на разных участках фронта, но несут серьезные потери в живой силе и технике. На Сумщине и Харьковщине подразделения противника находятся в истощенном состоянии и фактически потеряли возможность вести активные наступательные действия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом на закрытой встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"На Сумщине у них нет сил. Они понемногу будут перебрасывать все на Покровск. Они понимают, что больше времени "продавать" что-то президенту Трампу как свои якобы успехи они не смогут", - добавил президент.
Несмотря на это, враг продолжает терроризировать все украинские области. На Сумщине чуть ли не ежедневно раздаются взрывы, оккупанты целятся как в гражданскую, так и в критическую инфраструктуру, чтобы нанести существенный ущерб накануне зимы.
Что происходит на Сумщине
Больше всего обстрелов фиксируют в Сумском и Шосткинском районах области. Россияне обстреливают десятки общин. С утра 27 октября до утра 28 октября 2025 года под вражеским огнем оказались 12 населенных пунктов области.
По данным ОВА, враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 10 ударов КАБ. Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Ситуация на фронте за сутки
За сутки, 27 октября, зафиксировано 218 боевых столкновений. Ключевая точка боевого напряжения - Покровское направление, там за сутки отражено 79 штурмов россиян. Враг концентрирует усилия на прорывах, но оборона удерживает позиции.
На Константиновском направлении враг пытается прорыть оборону, вероятно, с целью создания плацдарма.
Также зоной повышенной уязвимости остается Купянское направление.
Оборонительные силы Украины удерживают позиции, враг продолжает активные действия на ряде направлений. Ситуация остается напряженной - количество обстрелов и атак остается очень высокой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Той Куп'янськ ногами за три години вздовж пройти можна.