ВСУ достигают успехов на Сумщине, используя против россиян их же тактику, - NYT

Силы обороны Украины контратакуют на северо-востоке страны и достигают успехов, которые могут опровергнуть заявления оккупантов, что наступление РФ невозможно остановить и Киев должен согласиться на соглашение, которое предусматривает отказ от территорий.

Об этом говорится в статье The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что по данным проекта DeepState, с мая Россия ежемесячно захватывает от 170 до 215 квадратных миль территории. Однако наступление РФ в Сумской области настолько застопорилось, что она перебрасывает войска с этого участка фронта на другие направления. В частности, в Донецкую область, где оккупанты пытаются окружить несколько ключевых городов.

Отмечается, что продвижение ВСУ на Сумщине опирается на такие тактические приемы, как постоянные удары БпЛА и атаки малых пехотных групп.

NYT отмечает, что достижения ВСУ на этом участке фронта имеют дополнительный вес, поскольку могут ослабить позиции России на потенциальных переговорах. Издание напоминает, что Москва в рамках мирного соглашения предлагала обменять оккупированные в Сумской области земли на территории, которые она пытается завоевать в Донецкой области.

В статье приводятся слова старшего лейтенанта Анвара, командира батальона 225-го полка, который воюет на Сумщине. Он рассказал, что его подразделение использовало ту же тактику, которую враг применил для вытеснения украинских войск из Курской области РФ. Сначала это непрерывные атаки БпЛА по дорогам и транспорту, чтобы перерезать пути снабжения. В момент, когда противник был истощен и остался без продовольствия, в атаку идет пехота.

По его словам, крупные механизированные атаки остались в прошлом - они стали невозможными из-за активной работы дронов.

Командир батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь рассказал журналистам, что солдаты теперь атакуют парами. По его словам, бойцы "осторожно и тихо" продвигаются на несколько десятков метров, выкапывают небольшой блиндаж, открывают огонь по врагу и снова двигаются. Продовольствие и воду сбрасывают с дронов.

"Враг видит все, каждое наше движение, и мгновенно реагирует ударами",- сказал военный.

Также украинские защитники рассказали, что выживание на поле боя, где каждое движение отслеживается БпЛА, сводится к тому, чтобы вырыть окоп и затаиться.

"Чем глубже копаешь, тем безопаснее", - сказал NYT сержант с позывным Пальма.

