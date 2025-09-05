Россияне существенно уменьшили количество атак на Сумщине, перебрасывают войска на другие направления, - ГПСУ

На Сумщине фиксируется существенно уменьшение количества атак или действий врага.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ребята из наших подразделений, которые находятся в пределах Сумской области на том направлении, где враг продолжает вести свои активные действия малыми пехотными группами - это Хотинская и Юнаковская громады - отмечают, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось, чем это было в начале, когда противник пытался продвинуться в глубь территории нашей страны на этом направлении", - рассказал спикер.

Он добавил, что враг постепенно отводит свои накопленные силы с этого направления и перебрасывает их, в частности, и на юг.