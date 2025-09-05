РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9671 посетитель онлайн
Новости Наступление РФ на Сумщину Бои на Сумщине
360 1

Россияне существенно уменьшили количество атак на Сумщине, перебрасывают войска на другие направления, - ГПСУ

Боевые действия в Сумской области

На Сумщине фиксируется существенно уменьшение количества атак или действий врага.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ребята из наших подразделений, которые находятся в пределах Сумской области на том направлении, где враг продолжает вести свои активные действия малыми пехотными группами - это Хотинская и Юнаковская громады - отмечают, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось, чем это было в начале, когда противник пытался продвинуться в глубь территории нашей страны на этом направлении", - рассказал спикер.

Читайте: На Сумщине враг штурмует в пределах Хотинской и Юнаковской громад, линию границы постоянно обстреливает, - "Сталевий кордон"

Он добавил, что враг постепенно отводит свои накопленные силы с этого направления и перебрасывает их, в частности, и на юг.

Автор: 

Госпогранслужба (6814) Сумская область (3636)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та не вже а дпсу віщає з яких кордонів,з західних??цілий день тривога,гримить,летять дрони,тухне світло та гинуть люди!!!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:59 Ответить
 
 