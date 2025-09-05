Росіяни суттєво зменшили кількість атак на Сумщині, перекидають війська на інші напрямки, - ДПСУ

На Сумщині фіксується суттєво зменшення кількості атак або дій ворога.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Хлопці з наших підрозділів, які знаходяться в межах Сумської області на тому напрямку, де ворог продовжує вести свої активні дії малими піхотними групами - це Хотінська та Юнаківська громади - відмічають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася, ніж це було на початку, коли противник намагався просунутися в глиб території нашої країни на цьому напрямку", - розповів речник.

Читайте: На Сумщині ворог штурмує в межах Хотінської і Юнаківської громад, лінію кордону постійно обстрілює, - "Сталевий кордон"

Він додав, що ворог поступово відводить свої накопичені сили з цього напрямку й перекидає їх, зокрема, і на південь.