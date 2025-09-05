Росіяни суттєво зменшили кількість атак на Сумщині, перекидають війська на інші напрямки, - ДПСУ
На Сумщині фіксується суттєво зменшення кількості атак або дій ворога.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Хлопці з наших підрозділів, які знаходяться в межах Сумської області на тому напрямку, де ворог продовжує вести свої активні дії малими піхотними групами - це Хотінська та Юнаківська громади - відмічають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася, ніж це було на початку, коли противник намагався просунутися в глиб території нашої країни на цьому напрямку", - розповів речник.
Він додав, що ворог поступово відводить свої накопичені сили з цього напрямку й перекидає їх, зокрема, і на південь.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Егор Кузнецов
показати весь коментар05.09.2025 10:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль