На Сумщині ворог штурмує в межах Хотінської і Юнаківської громад, лінію кордону постійно обстрілює, - "Сталевий кордон"

З0араз ділянку Сумської області можна поділити на дві основні частини. Одна - це лінія державного кордону. Там немає активних бойових дій, проте ворог постійно її обстрілює. Друга ділянка - в межах Хотінської і Юнаківської територіальної громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов

В межах Хотінської і Юнаківської громад ворог проводить активні штурмові дії - групи від трьох до п’яти піхотинців атакують позиції Сил оборони. Атакують без техніки, адже рельєф місцевості надто для неї складний.

"За останні місяць-півтора ми не бачимо активізації ворожих диверсійних груп. За минулу добу ворог здійснив 9 штурмових дій, безпосередньо наша бригада відбила три штурми. Продовжуються постійні обстріли, понад 30 КАБів було випущено по Сумській області за минулу добу. Також ворог активно використовує й артилерію, і свої ударні дрони. Загалом ситуація на сьогодні стабільна, але досить напружена" - зазначив військовий.

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