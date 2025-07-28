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Новини Наступ РФ на Сумщину Бої на Сумщині
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На Сумщині ворог штурмує в межах Хотінської і Юнаківської громад, лінію кордону постійно обстрілює, - "Сталевий кордон"

зведення Генштабу

З0араз ділянку Сумської області можна поділити на дві основні частини. Одна - це лінія державного кордону. Там немає активних бойових дій, проте ворог постійно її обстрілює. Друга ділянка - в межах Хотінської і Юнаківської територіальної громад. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов

В межах Хотінської і Юнаківської громад ворог проводить активні штурмові дії - групи від трьох до п’яти піхотинців атакують позиції Сил оборони. Атакують без техніки, адже рельєф місцевості надто для неї складний.

"За останні місяць-півтора ми не бачимо активізації ворожих диверсійних груп. За минулу добу ворог здійснив 9 штурмових дій, безпосередньо наша бригада відбила три штурми. Продовжуються постійні обстріли, понад 30 КАБів було випущено по Сумській області за минулу добу. Також ворог активно використовує й артилерію, і свої ударні дрони. Загалом ситуація на сьогодні стабільна, але досить напружена"  - зазначив військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: ворог найбільше атакував Сумський та Шосткинський райони, є загиблі й поранені

Автор: 

Сумська область (4073) бойові дії (4347)


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інакше саму Сумську ОВА доведеться приписати до першої ділянки, де "немає активних бойових дій, проте ворог постійно її обстрілює" https://censor.net/ua/photonews/3565416/rashysty-vdaryly-po-sumskiyi-ova-scho-vidomo
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28.07.2025 11:38 Відповісти
Та і Суми і ОВА уже півроку приписані до зони обстрілів.
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28.07.2025 12:06 Відповісти
Якби ще цей речник розказував конкретно а не взагалі. Сумщина має 563 км кордону, з них бойові дії ідуть на 30 км ділянці а 533 км обстрілюється.
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28.07.2025 12:02 Відповісти
 
 