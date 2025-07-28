На Сумщине враг штурмует в пределах Хотинской и Юнаковской громад, линию границы постоянно обстреливает, - "Стальная граница"

Сейчас участок Сумской области можно разделить на две основные части. Одна - это линия государственной границы. Там нет активных боевых действий, однако враг постоянно ее обстреливает. Второй участок - в пределах Хотинской и Юнаковской территориальной громад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал начальник пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов

В пределах Хотинской и Юнаковской громад враг проводит активные штурмовые действия - группы от трех до пяти пехотинцев атакуют позиции Сил обороны. Атакуют без техники, ведь рельеф местности слишком для нее сложный.

"За последние месяц-полтора мы не видим активизации вражеских диверсионных групп. За минувшие сутки враг совершил 9 штурмовых действий, непосредственно наша бригада отразила три штурма. Продолжаются постоянные обстрелы, более 30 КАБов было выпущено по Сумской области за минувшие сутки. Также враг активно использует и артиллерию, и свои ударные дроны. В целом ситуация на сегодня стабильная, но достаточно напряженная", - отметил военный.

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