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Сутки на Сумщине: враг больше всего атаковал Сумской и Шосткинский районы, есть погибшие и раненые
Российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
В Юнаковской громаде в результате сбрасывания ВОГ с БпЛА по гражданскому автобусу погибли три женщины - 66, 74 и 78 лет и 19 человек ранены.
В Середино-Будской громаде из-за удара FPV-дроном ранен мужчина 1970 г.р.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БпЛА и РСЗО по территории Сумщины:
- более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
- более 20 ударов КАБов;
- 15 ударов РСЗО.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Путивльской громаде повреждены два частных жилых дома, нежилое помещение;
- в Глуховской громаде повреждено административное помещение, нежилые здания;
- в Сумской громаде повреждены окна двух 5 этажных жилых домов и одного 3-х этажного жилого дома, объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом;
- в Юнаковской громаде поврежден рейсовый автобус;
- в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль.
За сутки воздушная тревога в области продолжалась 16 часов 00 минут.
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