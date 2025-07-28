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Новости Обстрелы Сумщины
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Сутки на Сумщине: враг больше всего атаковал Сумской и Шосткинский районы, есть погибшие и раненые

обстрел Сумщины

Российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

В Юнаковской громаде в результате сбрасывания ВОГ с БпЛА по гражданскому автобусу погибли три женщины - 66, 74 и 78 лет и 19 человек ранены.

В Середино-Будской громаде из-за удара FPV-дроном ранен мужчина 1970 г.р.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БпЛА и РСЗО по территории Сумщины:

  • более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
  • более 20 ударов КАБов;
  • 15 ударов РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Путивльской громаде повреждены два частных жилых дома, нежилое помещение;
  • в Глуховской громаде повреждено административное помещение, нежилые здания;
  • в Сумской громаде повреждены окна двух 5 этажных жилых домов и одного 3-х этажного жилого дома, объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом;
  • в Юнаковской громаде поврежден рейсовый автобус;
  • в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 16 часов 00 минут.

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Автор: 

обстрел (28740) Сумская область (3517) Сумский район (351) Шосткинский район (63)


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