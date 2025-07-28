Сутки на Сумщине: враг больше всего атаковал Сумской и Шосткинский районы, есть погибшие и раненые

Российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

В Юнаковской громаде в результате сбрасывания ВОГ с БпЛА по гражданскому автобусу погибли три женщины - 66, 74 и 78 лет и 19 человек ранены.

В Середино-Будской громаде из-за удара FPV-дроном ранен мужчина 1970 г.р.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БпЛА и РСЗО по территории Сумщины:

более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;

более 20 ударов КАБов;

15 ударов РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Путивльской громаде повреждены два частных жилых дома, нежилое помещение;

в Глуховской громаде повреждено административное помещение, нежилые здания;

в Сумской громаде повреждены окна двух 5 этажных жилых домов и одного 3-х этажного жилого дома, объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом;

в Юнаковской громаде поврежден рейсовый автобус;

в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 16 часов 00 минут.

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