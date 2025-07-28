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Доба на Сумщині: ворог найбільше атакував Сумський та Шосткинський райони, є загиблі й поранені
Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.
У Юнаківській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА по цивільному автобусу загинули три жінки – 66, 74 та 78 років та 19 людей поранено.
У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено чоловіка 1970 р.н.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ по території Сумщини:
- понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- понад 20 ударів КАБів;
- 15 ударів РСЗВ.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Путивльській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;
- у Глухівській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові будівлі;
- у Сумській громаді пошкоджено вікна двох 5 поверхових житлових будинків та одного 3-х поверхового житлового будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
- у Юнаківській громаді пошкоджено рейсовий автобус;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль.
За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 00 хвилин.
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