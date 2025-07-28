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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: ворог найбільше атакував Сумський та Шосткинський райони, є загиблі й поранені

обстріл Сумщини

Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

У Юнаківській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА по цивільному автобусу загинули три жінки – 66, 74 та 78 років та 19 людей поранено.

У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено чоловіка 1970 р.н.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ по території Сумщини:

  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • понад 20 ударів КАБів;
  • 15 ударів РСЗВ.

 Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Путивльській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;
  • у Глухівській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові будівлі;
  • у Сумській громаді пошкоджено вікна двох 5  поверхових житлових будинків та одного 3-х поверхового житлового будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
  • у Юнаківській громаді пошкоджено рейсовий автобус;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 00 хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: частина Сум без світла

Автор: 

обстріл (30064) Сумська область (4073) Сумський район (356) Шосткинський район (63)


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