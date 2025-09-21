ЗСУ досягають успіхів на Сумщині, використовуючи проти росіян їхню ж тактику, - NYT

Сили оборони України контратакують на північному сході країни і досягають успіхів, які можуть спростувати заяви окупантів, що наступ РФ неможливо зупинити і Київ має погодитися на угоду, яка передбачає відмову від територій.

Про це йдеться у статті The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що за даними проєкту DeepState, з травня Росія щомісяця захоплює від 170 до 215 квадратних миль території. Однак наступ РФ у Сумській області настільки застопорився, що вона перекидає війська з цієї ділянки фронту на інші напрямки. Зокрема, в Донецьку область, де окупанти намагаються оточити кілька ключових міст.

Зазначається, що просування ЗСУ на Сумщині спирається на такі тактичні прийоми, як постійні удари БпЛА та атаки малих піхотних груп.

NYT зазначає, що досягнення ЗСУ на цій ділянці фронту мають додаткову вагу, оскільки можуть послабити позиції Росії на потенційних переговорах. Видання нагадує, що Москва в межах мирної угоди пропонувала обміняти окуповані в Сумській області землі на території, які вона намагається завоювати в Донецькій області.

У статті наводяться слова старшого лейтенанта Анвара, командира батальйону 225-го полку, який воює на Сумщині. Він розповів, що його підрозділ використав ту саму тактику, яку ворог застосував для витіснення українських військ із Курської області РФ. Спочатку це безперервні атаки БпЛА по дорогах і транспорту, щоб перерізати шляхи постачання. У момент, коли противник був виснажений і залишився без продовольства, в атаку йде піхота.

За його словами, великі механізовані атаки лишилися в минулому - вони стали неможливими через активну роботу дронів.

Командир батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Ігор розповів журналістам, що солдати тепер атакують парами. За його словами, бійці "обережно і тихо" просуваються на кілька десятків метрів, викопують невеликий бліндаж, відкривають вогонь по ворогу і знову рухаються. Продовольство і воду скидають із дронів.

"Ворог бачить усе, кожен наш рух, і миттєво реагує ударами",- сказав військовий.

Також українські захисники розповіли, що виживання на полі бою, де кожен рух відстежується БпЛА, зводиться до того, щоб вирити окоп і зачаїтися.

"Що глибше копаєш, то безпечніше", - сказав NYT сержант із позивним Пальма.

