Новини Бої на Сумщині
Ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед на Сумщині, - Сирський

Сирьский заявив про наступальну активність ЗСУ на Сумщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Головком доповів про деталі оперативної ситуації на фронті. Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі.

"Наші бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткове фінансування з державного бюджету. За дорученням Президента, кожна бригада матиме плюс 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях. Готуємо рішення щодо інших потреб та питань, які були порушені під час робочих поїздок у війська.  Прибираємо з армії зайву бюрократію. Процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини. Погодили на Ставці також потребу скоротити і цифровізувати процес списання майна. Чекаємо зміни відповідних документів від Уряду", - розповів Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не інформувала партнерів про початок Курської операції. Перемоги готуються в тиші, якби не КНДРівці, росіяни не мали б там успіху, - Сирський

Топ коментарі
+11
А на Донеччині срака.

Але Сирський буде розповідати тільки про хороше. Рибкам гупі треба позитиву.
11.08.2025 21:21 Відповісти
+6
Це якись сюр - на Донбасі кацапи пішли в прорив а Сирський ні сном ні духом
11.08.2025 21:20 Відповісти
+6
Да заткніть вже пельку цьому палкаводцу і гєнєралісімусу. Ти вже падло стільки наробив своєю курською авантюрою ,що через неї тепер Сумщина цілодобово вигрібає.
11.08.2025 21:23 Відповісти
???
11.08.2025 21:19 Відповісти
Сумський напрямок????
Ви ж його назвали північно-слобожанським...
А може то друга (найвеличніша) фаза найпатужнішої Курської операції???
11.08.2025 21:28 Відповісти
Ведемо активні дії та маємо певні успіхи

- Які саме успіхи?
- Певні!
11.08.2025 21:20 Відповісти
Це якись сюр - на Донбасі кацапи пішли в прорив а Сирський ні сном ні духом
11.08.2025 21:20 Відповісти
11.08.2025 21:24 Відповісти
А на Донеччині срака.

Але Сирський буде розповідати тільки про хороше. Рибкам гупі треба позитиву.
11.08.2025 21:21 Відповісти
рибки гуппі - це ЄрЗе?
11.08.2025 21:33 Відповісти
ЗЄ точно інфантил.
А Єрмаку стопудово пофіг.

Взагалі-то пепеважна більшість українців віддає перевагу приємній брехні, а не гіркій правді.

У тому і секрет Арестовичей, Гордонів, Зеленських.
11.08.2025 21:40 Відповісти
Процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини.

Це мабуть важливіше, ніж рятувати Покровськ і військових, які скоро в оточенні опиняться...
11.08.2025 21:22 Відповісти
Ну це ж шоу! Це те єдине, що кавеенщик вміє!
11.08.2025 21:38 Відповісти
Да заткніть вже пельку цьому палкаводцу і гєнєралісімусу. Ти вже падло стільки наробив своєю курською авантюрою ,що через неї тепер Сумщина цілодобово вигрібає.
11.08.2025 21:23 Відповісти
є і гарна новина - зависнеш на одній гілці з верховним.
11.08.2025 21:24 Відповісти
Сьогодні обвал фронту на Донеччині.
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем окупантів в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
А цьому дибілу по барабану.
Він має успіхи в Сумах...
Він реальний неадекват!
11.08.2025 21:24 Відповісти
вся чинна влада - неадеквати.
11.08.2025 21:30 Відповісти
Що ти будеш робити з проривами орків на Донбасі? Ворог заходе в тил на агломерацію Славянськ-Краматорськ-Друдківка-Констянтинівка.
11.08.2025 21:26 Відповісти
Які на *** успіхи??? В напрямку між Покровськом та Костянтинівкою москалі просунулись за 3 дні на 15 км - це тил усього Донецького угрупування! За такої динаміки можуть бути дуже великі проблеми.
11.08.2025 21:26 Відповісти
Сирок, краще помовч... Ну так, щоб українці не ржали...
11.08.2025 21:26 Відповісти
сміятись, щоб не плакати? Як Леся Українка?
11.08.2025 21:31 Відповісти
цей недогенерал розумом недалеко від ішака
11.08.2025 21:28 Відповісти
Треба вертати Залужного, а наріка на нари
11.08.2025 21:30 Відповісти
Головний ворог Кварталу-95 - це Залужний.
11.08.2025 21:35 Відповісти
Та ні - Порошенко головний ворог для них. Залужний - наступний, на другому місці.
11.08.2025 21:53 Відповісти
Из характеристики генерала Сырского(избранное) : форму доклада знает как никто другой...
11.08.2025 21:30 Відповісти
Наші бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткове фінансування з державного бюджету.Скільки "зеленим живодерам не давай грошей" ,а окупація української землі з часів звільнення Залужного іде згідно "оманського мультфільму", який куйло показав трамбону, і котрим куйло тримає "зепоцріота" за "членограйний відрубок",
11.08.2025 21:32 Відповісти
сырой, Сумское направление - это бывшее курское, да?
11.08.2025 21:33 Відповісти
А про свої "успіхи" на решті фронту скромно промовчав.
11.08.2025 21:35 Відповісти
это ужас , или все что командует наркоманы и алкаши или психбольные, не знаю что хуже
11.08.2025 21:35 Відповісти
"За дорученням президента"....грьобаний совок
11.08.2025 21:38 Відповісти
Хвалиться що вертають те що проїбали,а скільки людей поклали щоб повернути ваше проїбали,виродки.
11.08.2025 21:51 Відповісти
Добропілля втрачаємо, генерал ти картонний... вже всі про це казали, що требе резерв завести.
11.08.2025 21:53 Відповісти
Цинічний мерзотник.
11.08.2025 22:01 Відповісти
Ну какое же он дерьмо,.. Вылизыватель дуп 4_го цвета в радуге... Полное отсутствие стратегии и идей...
11.08.2025 22:02 Відповісти
 
 