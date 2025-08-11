Ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед на Сумщині, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Головком доповів про деталі оперативної ситуації на фронті. Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі.
"Наші бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткове фінансування з державного бюджету. За дорученням Президента, кожна бригада матиме плюс 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях. Готуємо рішення щодо інших потреб та питань, які були порушені під час робочих поїздок у війська. Прибираємо з армії зайву бюрократію. Процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини. Погодили на Ставці також потребу скоротити і цифровізувати процес списання майна. Чекаємо зміни відповідних документів від Уряду", - розповів Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви ж його назвали північно-слобожанським...
А може то друга (найвеличніша) фаза найпатужнішої Курської операції???
- Які саме успіхи?
- Певні!
Але Сирський буде розповідати тільки про хороше. Рибкам гупі треба позитиву.
А Єрмаку стопудово пофіг.
Взагалі-то пепеважна більшість українців віддає перевагу приємній брехні, а не гіркій правді.
У тому і секрет Арестовичей, Гордонів, Зеленських.
Це мабуть важливіше, ніж рятувати Покровськ і військових, які скоро в оточенні опиняться...
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем окупантів в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
А цьому дибілу по барабану.
Він має успіхи в Сумах...
Він реальний неадекват!