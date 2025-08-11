Ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед на Сумщине, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Главком доложил о деталях оперативной ситуации на фронте. Тяжело. Но противника сдерживаем. На Сумском направлении ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед, в освобождении украинской земли.
"Наши боевые подразделения станут сильнее, получив дополнительное финансирование из государственного бюджета. По поручению Президента, каждая бригада будет иметь плюс 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. Готовим решение по другим потребностям и вопросам, которые были затронуты во время рабочих поездок в войска. Убираем из армии лишнюю бюрократию. Процедура награждения воинов, заслуживших высшие награды, будет усовершенствована и упрощена, чтобы избежать лишней волокиты. Согласовали на Ставке также необходимость сократить и цифровизировать процесс списания имущества. Ждем изменения соответствующих документов от правительства", - рассказал Сырский.
Ви ж його назвали північно-слобожанським...
А може то друга (найвеличніша) фаза найпатужнішої Курської операції???
- Які саме успіхи?
- Певні!
Але Сирський буде розповідати тільки про хороше. Рибкам гупі треба позитиву.
А Єрмаку стопудово пофіг.
Взагалі-то пепеважна більшість українців віддає перевагу приємній брехні, а не гіркій правді.
У тому і секрет Арестовичей, Гордонів, Зеленських.
Це мабуть важливіше, ніж рятувати Покровськ і військових, які скоро в оточенні опиняться...
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем окупантів в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
А цьому дибілу по барабану.
Він має успіхи в Сумах...
Він реальний неадекват!