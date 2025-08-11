Ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед на Сумщине, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Главком доложил о деталях оперативной ситуации на фронте. Тяжело. Но противника сдерживаем. На Сумском направлении ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед, в освобождении украинской земли.

"Наши боевые подразделения станут сильнее, получив дополнительное финансирование из государственного бюджета. По поручению Президента, каждая бригада будет иметь плюс 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. Готовим решение по другим потребностям и вопросам, которые были затронуты во время рабочих поездок в войска. Убираем из армии лишнюю бюрократию. Процедура награждения воинов, заслуживших высшие награды, будет усовершенствована и упрощена, чтобы избежать лишней волокиты. Согласовали на Ставке также необходимость сократить и цифровизировать процесс списания имущества. Ждем изменения соответствующих документов от правительства", - рассказал Сырский.

