Новости Бои на Сумщине
Ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед на Сумщине, - Сырский

Сирский заявил об наступательной активности ВСУ в Сумской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Главком доложил о деталях оперативной ситуации на фронте. Тяжело. Но противника сдерживаем. На Сумском направлении ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед, в освобождении украинской земли.

"Наши боевые подразделения станут сильнее, получив дополнительное финансирование из государственного бюджета. По поручению Президента, каждая бригада будет иметь плюс 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. Готовим решение по другим потребностям и вопросам, которые были затронуты во время рабочих поездок в войска. Убираем из армии лишнюю бюрократию. Процедура награждения воинов, заслуживших высшие награды, будет усовершенствована и упрощена, чтобы избежать лишней волокиты. Согласовали на Ставке также необходимость сократить и цифровизировать процесс списания имущества. Ждем изменения соответствующих документов от правительства", - рассказал Сырский.

Сумская область (3570) боевые действия (4685) Александр Сырский (680) Ставка (144) война в Украине (5618)


+7
А на Донеччині срака.

Але Сирський буде розповідати тільки про хороше. Рибкам гупі треба позитиву.
11.08.2025 21:21 Ответить
+4
Це якись сюр - на Донбасі кацапи пішли в прорив а Сирський ні сном ні духом
11.08.2025 21:20 Ответить
+4
Да заткніть вже пельку цьому палкаводцу і гєнєралісімусу. Ти вже падло стільки наробив своєю курською авантюрою ,що через неї тепер Сумщина цілодобово вигрібає.
11.08.2025 21:23 Ответить
???
11.08.2025 21:19 Ответить
Сумський напрямок????
Ви ж його назвали північно-слобожанським...
А може то друга (найвеличніша) фаза найпатужнішої Курської операції???
11.08.2025 21:28 Ответить
Ведемо активні дії та маємо певні успіхи

- Які саме успіхи?
- Певні!
11.08.2025 21:20 Ответить
Це якись сюр - на Донбасі кацапи пішли в прорив а Сирський ні сном ні духом
11.08.2025 21:20 Ответить
11.08.2025 21:24 Ответить
А на Донеччині срака.

Але Сирський буде розповідати тільки про хороше. Рибкам гупі треба позитиву.
11.08.2025 21:21 Ответить
рибки гуппі - це ЄрЗе?
11.08.2025 21:33 Ответить
ЗЄ точно інфантил.
А Єрмаку стопудово пофіг.

Взагалі-то пепеважна більшість українців віддає перевагу приємній брехні, а не гіркій правді.

У тому і секрет Арестовичей, Гордонів, Зеленських.
11.08.2025 21:40 Ответить
Процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини.

Це мабуть важливіше, ніж рятувати Покровськ і військових, які скоро в оточенні опиняться...
11.08.2025 21:22 Ответить
Ну це ж шоу! Це те єдине, що кавеенщик вміє!
показать весь комментарий
11.08.2025 21:38 Ответить
Да заткніть вже пельку цьому палкаводцу і гєнєралісімусу. Ти вже падло стільки наробив своєю курською авантюрою ,що через неї тепер Сумщина цілодобово вигрібає.
11.08.2025 21:23 Ответить
є і гарна новина - зависнеш на одній гілці з верховним.
11.08.2025 21:24 Ответить
Сьогодні обвал фронту на Донеччині.
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем окупантів в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
А цьому дибілу по барабану.
Він має успіхи в Сумах...
Він реальний неадекват!
11.08.2025 21:24 Ответить
вся чинна влада - неадеквати.
11.08.2025 21:30 Ответить
Що ти будеш робити з проривами орків на Донбасі? Ворог заходе в тил на агломерацію Славянськ-Краматорськ-Друдківка-Констянтинівка.
11.08.2025 21:26 Ответить
Які на *** успіхи??? В напрямку між Покровськом та Костянтинівкою москалі просунулись за 3 дні на 15 км - це тил усього Донецького угрупування! За такої динаміки можуть бути дуже великі проблеми.
11.08.2025 21:26 Ответить
Сирок, краще помовч... Ну так, щоб українці не ржали...
11.08.2025 21:26 Ответить
сміятись, щоб не плакати? Як Леся Українка?
11.08.2025 21:31 Ответить
цей недогенерал розумом недалеко від ішака
11.08.2025 21:28 Ответить
Треба вертати Залужного, а наріка на нари
11.08.2025 21:30 Ответить
Головний ворог Кварталу-95 - це Залужний.
11.08.2025 21:35 Ответить
Та ні - Порошенко головний ворог для них. Залужний - наступний, на другому місці.
11.08.2025 21:53 Ответить
Из характеристики генерала Сырского(избранное) : форму доклада знает как никто другой...
11.08.2025 21:30 Ответить
Наші бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткове фінансування з державного бюджету.Скільки "зеленим живодерам не давай грошей" ,а окупація української землі з часів звільнення Залужного іде згідно "оманського мультфільму", який куйло показав трамбону, і котрим куйло тримає "зепоцріота" за "членограйний відрубок",
11.08.2025 21:32 Ответить
сырой, Сумское направление - это бывшее курское, да?
11.08.2025 21:33 Ответить
А про свої "успіхи" на решті фронту скромно промовчав.
11.08.2025 21:35 Ответить
это ужас , или все что командует наркоманы и алкаши или психбольные, не знаю что хуже
11.08.2025 21:35 Ответить
"За дорученням президента"....грьобаний совок
11.08.2025 21:38 Ответить
Хвалиться що вертають те що проїбали,а скільки людей поклали щоб повернути ваше проїбали,виродки.
11.08.2025 21:51 Ответить
Добропілля втрачаємо, генерал ти картонний... вже всі про це казали, що требе резерв завести.
11.08.2025 21:53 Ответить
 
 